Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
В мире
29
18 минут назад
Российский танкер атаковали у берегов Турции в Чёрном море
Российский танкер Midvolga 2, перевозивший растительное масло в Грузию, стал целью атаки в Чёрном море. Уточняется, что состояние 13 членов экипажа нормальное.
«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным из открытых источников, 140-метровое судно Midvolga 2 (IMO 9735139, MMSI 273376900) построено в 2014 году и ходит под флагом России. Порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург. Владелец — Средневолжская судоходная компания (г. Москва).
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
