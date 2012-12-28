Все новости
В России
56
58 минут назад

В Москве пожилая женщина потребовала квартиру у покупателя после сделанного ремонта

Москвич оказался жертвой новой волны мошенничества, связанной с продажей жилья пенсионерами.

В Москве пенсионерка продала ветхую квартиру, подождала, пока покупатель сделает качественный ремонт, а потом потребовала через суд вернуть ее обратно. Использовалась ставшая популярной схема с «обманом мошенников», — передает РИАМО со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

Полтора года назад житель Москвы Александр купил однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра на Нагатинской набережной за девять млн рублей. Состояние жилья было практически аварийным. В полу была дыра. Она шла почти в подвал. К покрытию стен также были серьезные вопросы.

Александр множество раз перед сделкой спросил у пожилой владелицы, не действует ли она под влиянием аферистов. Та отрицала.

После покупки Александр вложил в ремонт жилья примерно два миллиона рублей. На эту сумму он выровнял полы, потолок и стены. Когда ремонт почти был завершен, экс-владелица подала на Александра в суд. Она попросила аннулировать сделку из-за обмана аферистов. Женщина сказала, что не собиралась продавать собственную жилую площадь и передала два млн рублей аферистам.

Пенсионерка предложила мужчине вернуть цену квартиры частями, по две-три тысячи рублей ежемесячно. В таком случае на погашение долга женщине понадобится 250 лет.

На опубликованных снимках видна огромная дыра в полу. Сама квартира до ремонта выглядела ветхой.

В рамках популярной в последнее время схемы пенсионеры продают квартиры добросовестным покупателям. Затем через некоторое время подают иск в суд, убеждают, что их ввели в заблуждение аферисты и заставили передать деньги. Государство встает на сторону пенсионера. В результате квартиру возвращают пожилому человеку, а покупатель остается и без жилья, и без денег, а зачастую и с ипотекой.
