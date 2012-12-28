«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
В России
56
58 минут назад
В Москве пожилая женщина потребовала квартиру у покупателя после сделанного ремонта
Москвич оказался жертвой новой волны мошенничества, связанной с продажей жилья пенсионерами.
Полтора года назад житель Москвы Александр купил однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра на Нагатинской набережной за девять млн рублей. Состояние жилья было практически аварийным. В полу была дыра. Она шла почти в подвал. К покрытию стен также были серьезные вопросы.
Александр множество раз перед сделкой спросил у пожилой владелицы, не действует ли она под влиянием аферистов. Та отрицала.
После покупки Александр вложил в ремонт жилья примерно два миллиона рублей. На эту сумму он выровнял полы, потолок и стены. Когда ремонт почти был завершен, экс-владелица подала на Александра в суд. Она попросила аннулировать сделку из-за обмана аферистов. Женщина сказала, что не собиралась продавать собственную жилую площадь и передала два млн рублей аферистам.
Пенсионерка предложила мужчине вернуть цену квартиры частями, по две-три тысячи рублей ежемесячно. В таком случае на погашение долга женщине понадобится 250 лет.
На опубликованных снимках видна огромная дыра в полу. Сама квартира до ремонта выглядела ветхой.
В рамках популярной в последнее время схемы пенсионеры продают квартиры добросовестным покупателям. Затем через некоторое время подают иск в суд, убеждают, что их ввели в заблуждение аферисты и заставили передать деньги. Государство встает на сторону пенсионера. В результате квартиру возвращают пожилому человеку, а покупатель остается и без жилья, и без денег, а зачастую и с ипотекой.
0
0
0
0
0
Комментарии