В России
11 минут назад
В РФ с 2026 года появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО
С 1 января 2026 года в России появится специальный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО.
Она уточнила, что максимальный размер единовременной выплаты — 350 тысяч рублей. Эти деньги допускается потратить не только на бизнес, но и на оплату обучения или повышения квалификации.
«Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта», — сказала депутат.
По ее словам, контракт будет предоставляться для начала или развития бизнеса. Получить его можно будет без обязательной проверки среднего дохода на члена семьи.
«Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая «ветвь» соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек», — резюмировала она.
