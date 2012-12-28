Все новости
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан
Общество
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
В России
11 минут назад

В РФ с 2026 года появится новый вид соцконтракта для демобилизованных с СВО

С 1 января 2026 года в России появится специальный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО.

С 1 января 2026 года в России будет введен специальный вид социального контракта для участников специальной военной операции, завершивших службу, — рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.

Она уточнила, что максимальный размер единовременной выплаты — 350 тысяч рублей. Эти деньги допускается потратить не только на бизнес, но и на оплату обучения или повышения квалификации.

«Для демобилизованных участников спецоперации с 1 января 2026 года появится отдельный вид соцконтракта», — сказала депутат.

По ее словам, контракт будет предоставляться для начала или развития бизнеса. Получить его можно будет без обязательной проверки среднего дохода на члена семьи.

«Ценность этого нововведения заключается в том, что сами участники СВО на разных встречах и мероприятиях предлагали такой вариант поддержки. Уверена, новая «ветвь» соцконтракта будет полезна не только самим бойцам, но и сектору МСП в целом. Эта мера поддержки крайне востребована. За девять месяцев этого года заключено более 186 тысяч соцконтрактов с охватом свыше 520 тысяч граждан, а с момента введения данной меры поддержки ею воспользовались 1,2 миллиона человек», — резюмировала она.
СВО
демобилизация
соцконтракт
