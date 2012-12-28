«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Цены на натуральный зерновой кофе выросли почти на треть
Натуральный зерновой кофе в России за год подорожал на 27-30%. Об этом «Известиям» сообщили производители, рост подтверждают данные Росстата и аналитиков.
По данным Росстата, с октября 2025 года по октябрь 2024-го цена на зерновой и молотый выросла на 27%. При этом растворимый подорожал только на 20%.
«Есть прямая зависимость цены от курсовой разницы и стоимости сырья на бирже. Курс сегодня относительно стабильный. Однако, цена кофе на бирже даже после некоторого снижения продолжает оставаться высокой — +28,16% год к году. Кроме того, на стоимость влияет рост издержек на логистику, упаковку, тарифы ЖКХ, расходы на оплату труда и прочее», — отметил Леонов.
По его словам, в массовом сегменте пока не фиксируется сокращение потребления кофе. Напротив, сейчас растет спрос на зерновой молотый, хотя в начале года наблюдался небольшой переход покупателей в сторону растворимых вариантов.
«Набирает большую популярность новый вид — молотый кофе в дрипах. Сети активно расширяют его ассортимент, в кофейнях также много таких предложений», — отметил Леонов.
Удорожание коснулось всех сортов: одни выросли в цене сильнее, другие — меньше, но в среднем повышение составило около 30%, сказал «Известиям» владелец компании по производству обжаренного кофе Coffee People Сергей Панкратов. По его прогнозам, стоимость напитка продолжит расти и дальше. Одна из главных причин — скупка кофе американскими трейдерами, которые приобретают его огромными партиями на много лет вперед и, таким образом, влияют на ценообразование.
