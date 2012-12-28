«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Аналитики назвали самый выгодный для приготовления на Новый год салат
«При расчете учитывались порции салатов на одного человека по традиционным рецептам. Так, самым выгодным праздничным блюдом оказалась «Селедка под шубой» — стоимость порции этого угощения составит 51 рубль. На втором месте — «Оливье», приготовление которого обойдется в 57 рублей. Немного больше будет стоить «Крабовый салат» — 66 рублей за порцию», — сказали там.
При этом «Селедка под шубой» в заведениях общественного питания стоит от 180 рублей, тогда как домашний вариант обходится примерно в 3,5 раза дешевле. «Оливье» в кафе и ресторанах можно приобрести от 150 рублей, что в 2,6 раза дороже домашней версии. А порция «Крабового салата» в общепите стоит от 160 рублей — при приготовлении дома порция обойдется меньше в 2,4 раза.
