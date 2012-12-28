Все новости
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Липчанам придется копить почти три года на первый взнос по ипотеке
Общество
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
В России
сегодня, 17:36
Аналитики назвали самый выгодный для приготовления на Новый год салат

В 2025 году домашнее приготовление «Оливье», «Селедки под шубой» и «Крабового салата» на одного человека будет стоить 174 рубля. Об этом «Известиям» сообщили аналитики программы лояльности «X5 Клуб». 

«При расчете учитывались порции салатов на одного человека по традиционным рецептам. Так, самым выгодным праздничным блюдом оказалась «Селедка под шубой» — стоимость порции этого угощения составит 51 рубль. На втором месте — «Оливье», приготовление которого обойдется в 57 рублей. Немного больше будет стоить «Крабовый салат» — 66 рублей за порцию», — сказали там. 

При этом «Селедка под шубой» в заведениях общественного питания стоит от 180 рублей, тогда как домашний вариант обходится примерно в 3,5 раза дешевле. «Оливье» в кафе и ресторанах можно приобрести от 150 рублей, что в 2,6 раза дороже домашней версии. А порция «Крабового салата» в общепите стоит от 160 рублей — при приготовлении дома порция обойдется меньше в 2,4 раза. 

Новый год
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
32 минуты назад
Я одной порцией не наемся , мне надо три порции и бутылку водки !
Ответить
Девятый
58 минут назад
Буду "в наступающем" "году" "делать порции поменьше".Жрачка "дорогая".Денег ,как не "было",так и нет...
Ответить
