Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Липчанка загорелась от газовой плиты
Здоровье
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Читать все
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Липчанам придется копить почти 2,9 года на первый взнос по ипотеке
Общество
Мать травмированного ребёнка отсудила у гимназии 123 100 рублей
Происшествия
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
Потоп в подвале довел до уголовных дел
Происшествия
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
Читать все
В России
1
2 минуты назад

Ври атаке ВСУ на Брянскую область пострадал водитель агрохолдинга

Автомобиль был поврежден.

Украинские дроны-камикадзе атаковали днем в понедельник территорию агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области.

Пострадал водитель предприятия, — сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.

Медики диагностировали у мужчины осколочные ранения. Он доставлен в больницу.

«В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Поврежден автомобиль марки УАЗ.
беспилотники
атака
Брянск
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить