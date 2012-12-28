«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Ври атаке ВСУ на Брянскую область пострадал водитель агрохолдинга
Автомобиль был поврежден.
Пострадал водитель предприятия, — сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
Медики диагностировали у мужчины осколочные ранения. Он доставлен в больницу.
«В результате целенаправленного удара, к сожалению, осколочные ранения получил водитель предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Поврежден автомобиль марки УАЗ.
