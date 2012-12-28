«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ в Китай вырос на 15%
Речь идет о статистике за январь — октябрь 2025 года. Показатель составил 2,5 млрд долларов.
«Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе - октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая», — говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего увеличились поставки мороженого минтая: в стоимостном выражении — на 40%, до 620 млн долларов.
Поставки мороженого минтая за этот период увеличились в физическом выражении на 5%, до 480 тысяч тонн, в стоимостном — на 40%, до $620 млн, сурими — на 20% в физическом выражении и на 40% в денежном, до 27 тыс. тонн на сумму $60 млн, пикши — на 10% в физическом выражении и на 95% в денежном, до 22 тысяч тонн на сумму $105 млн.
В то же время экспорт мороженого филе минтая в январе — октябре 2025 года снизился на 65% в физическом выражении и на 50% в стоимостном, до 7 тысяч тонн на сумму $16 млн. Поставки трески увеличились в стоимостном выражении на 30% и снизились на 15% в денежном выражении, до 70 тысяч тонн на сумму $400 млн.
