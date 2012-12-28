«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Разрыв зарплат в РФ стал минимальным за 25 лет
Также сокращение разницы в зарплатах связывают не с быстрым обогащением сотрудников, которые зарабатывают мало, а с корректировкой рынка труда.
Как полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, уменьшение разрыва связано с ростом низких зарплат. Работодатели стали меньше интересоваться высокооплачиваемыми специалистами, — полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сейчас увеличился спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд водителей, доставщиков, строителей.
Также тенденция стала результатом структурных изменений на рынке труда. Например, государство продолжает повышать МРОТ, который в 2026 году будет на 20% больше и составит 27 093 рубля.
Впрочем, наименьшие разрывы между зарплатами наблюдаются в большинстве европейских стран. Кроме того, у некоторых соседей РФ этот показатель тоже ниже. В Казахстане разница между жалованьем топовых и низкооплачиваемых специалистов достигла шесть раз, — добавила Екатерина Косарева. По ее словам, в Беларуси она держится на уровне 6,1.
Тем не менее нельзя утверждать, что Россия отстает от других стран. Например, в Китае показатель составляет около 14 раз. Это характерно для государств с быстрым технологическим развитием и высокой внутренней дифференциацией, — пояснила эксперт.
