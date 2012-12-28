Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Сбитыми на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Читать все
«Рено-Меган» снес мужчину и женщину на разделительной полосе: видео камер наблюдения
Происшествия
«Вода бьет ручьем, как в подъезд зайти?»
Общество
Со счетов умершего пропали крупные суммы
Происшествия
«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Общество
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Общество
Сотрудниц НЛМК отметили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Задонцу придется отработать 260 часов за врезку в газовую трубу
Общество
За неделю ОРВИ заболели 5472 человека, в том числе 47 — гриппом
Здоровье
В Липецком округе уничтожены снаряды времён Великой Отечественной войны
Происшествия
В Липецкой области с начала года заключено 25,5 тысячи региональных и муниципальных контрактов на 54,7 млрд рублей
Общество
Читать все
В России
5
2 минуты назад

Разрыв зарплат в РФ стал минимальным за 25 лет

Также сокращение разницы в зарплатах связывают не с быстрым обогащением сотрудников, которые зарабатывают мало, а с корректировкой рынка труда.

Разрыв в зарплате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в РФ сократился до 12,7 раза, — пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Это наименьший показатель с 2000 года, тогда он превышал 30 раз.

Как полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, уменьшение разрыва связано с ростом низких зарплат. Работодатели стали меньше интересоваться высокооплачиваемыми специалистами, — полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Сейчас увеличился спрос на рабочие специальности и низкоквалифицированный труд водителей, доставщиков, строителей.

Также тенденция стала результатом структурных изменений на рынке труда. Например, государство продолжает повышать МРОТ, который в 2026 году будет на 20% больше и составит 27 093 рубля.

Впрочем, наименьшие разрывы между зарплатами наблюдаются в большинстве европейских стран. Кроме того, у некоторых соседей РФ этот показатель тоже ниже. В Казахстане разница между жалованьем топовых и низкооплачиваемых специалистов достигла шесть раз, — добавила Екатерина Косарева. По ее словам, в Беларуси она держится на уровне 6,1.

Тем не менее нельзя утверждать, что Россия отстает от других стран. Например, в Китае показатель составляет около 14 раз. Это характерно для государств с быстрым технологическим развитием и высокой внутренней дифференциацией, — пояснила эксперт.
зарплаты
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить