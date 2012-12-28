«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
Старейшая жительница России умерла в возрасте 114 лет
В Ярославле ушла из жизни 114-летняя Клавдия Гадючкина, считавшаяся старейшей жительницей России.
«Ушла из жизни Клавдия Михайловна Гадючкина - старейшая жительница нашего региона и абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России. Ей было 114 лет», — написал глава региона.
В октябре этого года международная организация LongeviQuest официально внесла пенсионерку в пятерку старейших людей планеты, — передает ТАСС.
Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года, застав царскую Россию. Она стала свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории XX и XXI веков, пройдя через революцию, мировые войны, становление и преобразование государства.
«Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы», — подчеркнул губернатор.
Трудовая биография Клавдии Гадючкиной началась в 15 лет на фабрике «Красный перевал», где за 40 лет она прошла путь от простой прядильщицы до помощника мастера.
