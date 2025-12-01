«Когда подростки не поддаются перевоспитанию, они должны отвечать перед законом, как взрослые»
На трассе «Байкал» из-за непогоды образовался многокилометровый затор
Машины встали из-за грузовиков, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать. Очевидцы сообщают, что стоят в пробке уже более семи часов.
По данным очевидцев, причиной скопления транспорта стали грузовики, которые из-за непогоды и гололеда не могут проехать быстрее. По данным из Сети, водители фур заняли все заправки и парковки между Байкальском и Выдрино, — пишут «Известия».
С утра понедельника температура воздуха в регионе опускалась до –40 градусов, из-за чего водители замерзали в автомобилях. Машины стали собираться в пробки ночью. К 11:00 часам дня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дорожное движение на трассе «Байкал» восстановлено в обе стороны.
«В круглосуточном режиме последствия непогоды устраняли шесть единиц комбинированных дорожных машин и две автогрейдера ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Движение регулировали экипажи ГИБДД», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил специалистов за работу, отметив, что спасатели на время расчистки дорог развернули мобильный пункт обогрева и питания.
