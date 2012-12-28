Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
В Госдуме допускают упразднение статуса ИП
В России планируют ликвидировать статус «индивидуальный предприниматель» (ИП).
По его словам, пользуясь статусом, предприниматели при помощи серых схем уходят от уплаты обязательных сборов.
«Подводя итоги эксперимента (по самозанятости), что называется, движения инициативы снизу, зарабатывания денег людьми, и подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, сейчас мы эти все пороги устанавливаем, чтобы не было таких схем ухода от налогов. Мы это всё объединяем для обеления экономики. Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит всё, а другой ничего и в разы дешевле всё продаёт», — заявил Кирьянов.
«Значит, индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он ещё и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы — от меньшего к большему — по уплате налогов в рамках юридических лиц — это правильная конструкция», — считает Кирьянов.
Обсуждая вопросы налогообложения, важно учитывать и другие аспекты трудовых отношений. Как ранее поясняла депутат Светлана Бессараб, выплата так называемой 13-й зарплаты является исключительно правом, а не обязанностью работодателя. Это поощрение может назначаться за превышение плановых показателей, однако в российском трудовом законодательстве такое понятие официально отсутствует, — пишет Life.
