В России
2
сегодня, 13:09

В Госдуме допускают упразднение статуса ИП

В России планируют ликвидировать статус «индивидуальный предприниматель» (ИП).

В России может быть реализована программа перевода самозанятых граждан на налоговые режимы в рамках юридических лиц, — об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов.

По его словам, пользуясь статусом, предприниматели при помощи серых схем уходят от уплаты обязательных сборов.

«Подводя итоги эксперимента (по самозанятости), что называется, движения инициативы снизу, зарабатывания денег людьми, и подводя итоги по противодействию дроблению бизнеса, сейчас мы эти все пороги устанавливаем, чтобы не было таких схем ухода от налогов. Мы это всё объединяем для обеления экономики. Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит всё, а другой ничего и в разы дешевле всё продаёт», — заявил Кирьянов.

«Значит, индивидуальный предприниматель в этом плане может исчезнуть и раствориться, потому что зачем нам такое непонятно что. Он ещё и всем имуществом отвечает за истории коммерческие. Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы — от меньшего к большему — по уплате налогов в рамках юридических лиц — это правильная конструкция», — считает Кирьянов.

Обсуждая вопросы налогообложения, важно учитывать и другие аспекты трудовых отношений. Как ранее поясняла депутат Светлана Бессараб, выплата так называемой 13-й зарплаты является исключительно правом, а не обязанностью работодателя. Это поощрение может назначаться за превышение плановых показателей, однако в российском трудовом законодательстве такое понятие официально отсутствует, — пишет Life.
ИП
статус
налоговая
самозанятые
