В России
38
30 минут назад

В России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения

Согласно аналитике урбанизации, за период с 1950 по 2030 год население за пределами городов сократится на 36%, а в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

Малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за множественного оттока населения - новые жители не приезжают, — передает ТАСС со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается. Эффект убывающих городов нельзя объяснить одной причиной — например, стремлением найти лучшую работу и построить карьеру в большом городе», — отмечается в исследовании. В нем отмечается, что заработок — важный, но не главный фактор, по которому люди уезжают из малых городов. Большую роль играют в том числе «недостаточная инфраструктура, ограниченные карьерные и образовательные возможности, отсутствие смыслов, которые позволяют увидеть картину лучшего будущего», — говорится в докладе.

Исследователи утверждают, что молодежь чувствует ограниченность перспектив в малом городе. При этом 38% россиян рассматривают возможности для переезда в другой населенный пункт при условии предложения о более выгодном заработке. Также жители малых городов более пессимистичны. В городах-миллионниках среди людей возраста 18-24 года 53% смотрят в будущее позитивно, тогда как в малых городах отмечается всего 33%.

Кроме того, аналитика урбанизации городов РФ говорит о том, что с 1950 по 2030 годы, население за пределами городов уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

«Надежды россиян на лучшее будущее своего города обращены, прежде всего, к государственным институтам. Подавляющее большинство опрошенных связывают комфорт проживания в своем населенном пункте с работой органов власти — местных (52%), региональных (37%) или федеральных (31%)», — следует из доклада.

При этом, развитие туризма, по данным аналитиков, играет важную роль в приумножении численности населения: туристический город выглядит и живет как место, в котором хочется остаться. Так, более 50% россиян хотят побывать с экскурсией на каком либо промышленном предприятии. Основные вызовы для небольших городов — позиционирование таких туристических предложений. Экскурсии и активности на заводе следует правильно "упаковать", а также проинформировать широкую аудиторию за пределами города.

Уточняется, что доклад был подготовлен на основе 10 экспертных интервью с представителями администрации Ржевского муниципального округа и местного экспертного сообщества, четырех фокус-групповых дискуссий с жителями в возрасте от 18 до 55+ лет. Были рассмотрены ключевые экономические, социальные, градостроительные и иные особенности города и прилегающей местности. Эксперты «ВЦИОМ-Консалтинг» проанализировали текущую проблематику развития города, выявили системообразующие факторы, которые ведут к формированию негативных трендов, и предложили направления приложений усилий, которые могут стать основой стратегии развития города.
отток населения
малые города
