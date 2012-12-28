Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в отношении старшего офицера Минобороны РФ в Крыму, который готовила украинская разведка.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров Министерства обороны РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, по заданию ГУР, завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства.
«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», — отметили в ЦОС. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.
ФСБ установила организатора теракта и задержала его пособника.
«Установлено, что организатором теракта является сотрудник ГУР Фахриев Рустем Саитхалилович, 25.12.1984 г. р. Один из его пособников житель Республики Крым задержан», — сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.
