Фонд «Милосердие» приглашает стать участниками благотворительного марафона

С 1 декабря фонд «Милосердие» начал традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия». Она поможет собрать средства неравнодушных людей на новогодние подарки для тех, кому необходимы дополнительная поддержка и внимание.

Сбор средств проходит в режиме онлайн на сайте фонда. На собранные пожертвования закупят и доставят по адресам подарки тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут самые необходимые вещи или практическое решение важной бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.

Акция продлится до 19 января, и ее участником может стать любой желающий. Для этого на сайте фонда www.miloserdie.nlmk.com надо нажать на большой праздничный банер с изображением новогоднего экспресса. После этого необходимо выбрать любой вагончик поезда и в выпадающем меню определиться с категорией – кому помочь.

Сделать пожертвование можно анонимно или после несложной регистрации на сайте. Количество подарков по каждой категории акции от одного жертвователя не ограничено.

«Эта душевная акция проходит уже шестой год подряд, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – В преддверии Нового года она дает возможность любому человеку попробовать самому стать волшебником, сделав личный подарок незнакомому человеку. Это особенно ценно еще и потому, что каждый из благополучателей очень нуждается в нашей поддержке. Все жертвователи «Поезда милосердия» могут быть уверены, что каждый собранный рубль обязательно попадет в руки самых нуждающихся подопечных фонда».

По завершении акции на сайте фонда будет опубликован отчет об итогах сбора и адресного распределения средств. В прошлом году «Поезд милосердия» поддержали участием 527 человек. Сумма всех частных пожертвований превысила 416 тысяч рублей – абсолютный рекорд за все время проведения акции.

