Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Читать все
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
Основная версия смертельного пожара — непотушенная сигарета
Происшествия
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
На новогоднем убранстве площадей Липецка мэрия сэкономила 1,4 миллиона рублей
Общество
В ноябре в Липецкой области зарегистрировано шесть случаев коклюша
Здоровье
«В Липецке создается медицинская Силиконовая долина»
Общество
Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы
Экономика
46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений
Происшествия
69-летняя женщина погибла при пожаре в Становлянском округе
Происшествия
Читать все
Общество
22
10 минут назад

Фонд «Милосердие» приглашает стать участниками благотворительного марафона

С 1 декабря фонд «Милосердие» начал традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия». Она поможет собрать средства неравнодушных людей на новогодние подарки для тех, кому необходимы дополнительная поддержка и внимание.

Сбор средств проходит в режиме онлайн на сайте фонда. На собранные пожертвования закупят и доставят по адресам подарки тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Липецкой, Белгородской, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут самые необходимые вещи или практическое решение важной бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.

Акция продлится до 19 января, и ее участником может стать любой желающий. Для этого на сайте фонда www.miloserdie.nlmk.com надо нажать на большой праздничный банер с изображением новогоднего экспресса. После этого необходимо выбрать любой вагончик поезда и в выпадающем меню определиться с категорией – кому помочь.

Сделать пожертвование можно анонимно или после несложной регистрации на сайте. Количество подарков по каждой категории акции от одного жертвователя не ограничено.

«Эта душевная акция проходит уже шестой год подряд, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – В преддверии Нового года она дает возможность любому человеку попробовать самому стать волшебником, сделав личный подарок незнакомому человеку. Это особенно ценно еще и потому, что каждый из благополучателей очень нуждается в нашей поддержке. Все жертвователи «Поезда милосердия» могут быть уверены, что каждый собранный рубль обязательно попадет в руки самых нуждающихся подопечных фонда».

По завершении акции на сайте фонда будет опубликован отчет об итогах сбора и адресного распределения средств. В прошлом году «Поезд милосердия» поддержали участием 527 человек. Сумма всех частных пожертвований превысила 416 тысяч рублей – абсолютный рекорд за все время проведения акции.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»


Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить