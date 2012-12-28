Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
В России
26
23 минуты назад
Президент РФ отменил визы для туристов из Китая
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз.
Уточняется, что до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию и находиться на ее территории без виз до 30 дней при соблюдении принципа взаимности.
Согласно указу, обладателям обычных паспортов Китая разрешается посещать Россию с гостевыми и деловыми визитами, в туристических целях, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также совершать транзитный проезд без оформления визы.
О введении КНР безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней стало известно 2 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин на следующий день указал, что РФ ответит КНР взаимностью на этот шаг.
18 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, — пишут «Известия».
