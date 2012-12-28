Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Коля «Домкрат» побил ещё три мировых рекорда
Спорт
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
Спорт
Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала
Общество
Читать все
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Общество
В парке Победы лошадь сбросила 10-летнюю девочку
Происшествия
Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала
Общество
Труп 68-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Снега в Липецке зимой не допросишься!
Общество
Под видом ломбардов работают нелегальные кредиторы
Экономика
46-летнего липчанина обманули через платформу для покупки игр и приложений
Происшествия
69-летняя женщина погибла при пожаре в Становлянском округе
Происшествия
В Липецке обокрали управляющую компанию
Происшествия
Сбитым на Катукова мужчине и женщине госпитализация не понадобилась
Происшествия
Читать все
В России
26
23 минуты назад

Президент РФ отменил визы для туристов из Китая

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Соответствующий документ был опубликован 1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию и находиться на ее территории без виз до 30 дней при соблюдении принципа взаимности.

Согласно указу, обладателям обычных паспортов Китая разрешается посещать Россию с гостевыми и деловыми визитами, в туристических целях, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, а также совершать транзитный проезд без оформления визы.

О введении КНР безвизового режима для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней стало известно 2 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин на следующий день указал, что РФ ответит КНР взаимностью на этот шаг.

18 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет проработку вопроса о введении безвизового режима для граждан Китая, — пишут «Известия».
туризм
Китай
визы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить