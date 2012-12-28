В РФ предлагают ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

Информационным поводом для обсуждения стало резонансное дело в Липецкой области, где двух подростков приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего случайного прохожего ради видео для соцсетей.