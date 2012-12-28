Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Утильсбор по прогрессивной шкале, QR-код вместо паспорта — законы, которые вступают в силу в декабре
Сегодня в Липецке: юбилей лучшего отечественного кинофильма, чего хотят женщины сильнее, чем материнского капитала
В России
87
58 минут назад
В РФ предлагают ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков
Информационным поводом для обсуждения стало резонансное дело в Липецкой области, где двух подростков приговорили к двум годам условно за избиение 62-летнего случайного прохожего ради видео для соцсетей.
Ранее суд в Липецкой области приговорил к двум годам лишения свободы условно двух юношей 16 и 17 лет, которые весной ради видео в соцсетях избили на улице случайного 62-летнего прохожего. Дело получило широкий общественный резонанс. Как отметил Рыбальченко, «подобные действия, конечно же, должны более жестко наказываться».
«Я считаю, целесообразно рассмотреть вопрос о принудительной эмансипации после совершения определенного рода преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье человека, в частности. Когда подростки фактически не поддаются перевоспитанию, они уже должны отвечать [перед законом] не как дети, а как взрослые», — сказал глава комиссии ОП РФ.
Он напомнил, что сейчас процедура эмансипации несовершеннолетнего — признания подростка, достигшего 16 лет, полностью дееспособным - может быть только добровольной.
«Но, когда мы видим неспособность повлиять на подростка, я считаю, что мы должны рассмотреть вариант принудительной эмансипации, то есть признания его полностью дееспособным, распространения на него всех требований закона, при нарушении которых наступает ответственность как у взрослого человека. Это, конечно, должно наступать не сразу, сначала надо дать человеку возможность задуматься», — отметил Рыбальченко.
Глава комиссии ОП РФ отметил, что сейчас принимаются серьезные меры по борьбе с буллингом, но они в основном подразумевают ситуацию в подростковой среде. На примере инцидента в Липецке собеседник агентства обратил внимание, что буллинг не зависит от возраста и бывает не только в отношении несовершеннолетних.
«В данном случае это тоже проявление буллинга в отношении взрослого и даже пожилого человека, который фактически не может оказать сопротивление молодым здоровым ребятам. Они делали это, чтобы потом выложить в соцсетях, прославиться, и в своей среде они «герои». Два года условно за избиение на камеру до повреждений средней тяжести, это, можно сказать, не очень серьезная ответственность. И вряд ли остановит других подростков в подобных ситуациях», — заметил Рыбальченко.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если работает по трудовому договору и ведет бизнес. Эмансипация производится по решению органов опеки с согласия родителей или по решению суда. Несовершеннолетние также приобретают полную дееспособность в случае вступления в брак до 18 лет.
Эмансипация подростков распространяется только на сферу гражданских правоотношений. Все остальные ограничения и возрастные цензы (покупка алкоголя, вождение машины, голосование на выборах, служба в армии) для таких граждан продолжают действовать до наступления 18-летия.
Согласно УК РФ, уголовная ответственность для несовершеннолетних в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких и особо тяжких преступлений — с 14-летнего возраста. При этом существует ряд особенностей и ограничений при назначении наказания несовершеннолетним осужденным. Кроме того, согласно статье 89 УК РФ, «несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами».
0
0
0
0
0
Комментарии