В Липецке обвалились цены на мандарины
Общество
Водитель «Рено» сбил двух пешеходов и устроил ДТП на встречной полосе
Происшествия
Берите честных на работу — они помногу не крадут
Неделя 48
В Грязях задержали грабителя, отобравшего у старушки сумку и два сотовых телефона
Происшествия
Липецкая грация с булавой завоевала призы от олимпийской чемпионки
Спорт
Будни липецкого каратэ: девушка дралась, парень позировал перед жюри
Спорт
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл чемпионат России
Спорт
В районах Левобережья, центра, Коровино, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Без липецкого защитника дела у обладателей Кубка Стэнли пошли под откос
Спорт
В Липецкой области сухо и до +5
Погода в Липецке
В России
46
48 минут назад

Мошенники блокируют гаджеты Apple под предлогом установки приложений

Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", — рассказали там.

После ввода пользователем на своем устройстве логина и пароля от чужой учетной записи злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и переводят его в режим "Потерян", тем самым полностью блокируя его. После приходит сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку, часто сопровождаемое угрозами удаления данных или распространения личной информации.

Вход в чужой аккаунт на своем смартфоне дает злоумышленнику полный контроль над ним через iCloud, предупредили в ведомстве.
