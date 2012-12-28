В сборной только девушки: три красавицы со стальными кулаками пробились в национальную команду
В России
46
48 минут назад
Мошенники блокируют гаджеты Apple под предлогом установки приложений
"Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", — рассказали там.
После ввода пользователем на своем устройстве логина и пароля от чужой учетной записи злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и переводят его в режим "Потерян", тем самым полностью блокируя его. После приходит сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку, часто сопровождаемое угрозами удаления данных или распространения личной информации.
Вход в чужой аккаунт на своем смартфоне дает злоумышленнику полный контроль над ним через iCloud, предупредили в ведомстве.
