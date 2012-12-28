Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
В Турции более 150 постояльцев отеля эвакуированы из-за пожара
Пожар охватил кухню ресторана, находящегося в одном здании с отелем, утром 29 ноября в районе Енибаглар.
"Дым от пожара охватил и отель, и соседние здания. В качестве меры предосторожности из отеля были эвакуированы 152 гостя. В результате пожара из-за дыма пострадали два сотрудника отеля, их госпитализировали", - сообщило издание.
Огонь удалось потушить до того, как он распространился, причину установят специалисты. Угроза жизни госпитализированных отсутствует.
