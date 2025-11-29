Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
В России
39
43 минуты назад
На Крымском мосту введены новые ограничения для авто
Как уточняет Telegram-канал, личный багаж, бытовые вещи, стройматериалы и продукты «для себя» пропускают.
«Под разворот попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели», «Соболи», которые перевозят овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и все, что похоже на товар. Примерно 5% всего трафика моста — как раз такие авто», — говорится в публикации.
По данным Mash, ограничение ввели из-за массовых жалоб водителей грузовиков и антитеррористических мер. В настоящее время машины отправляют в объезд через Мариуполь или на пароме.
0
0
0
0
0
Комментарии