В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на производстве
"По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе. Происходит горение производственного здания на площади 2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
На данный момент огонь удалось локализовать, тушение продолжается. В оперативной работе по ликвидации последствий задействованы 73 специалиста и 25 единиц техники.
