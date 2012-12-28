Все новости
В России
2
2 минуты назад

В Нижнем Новгороде произошел крупный пожар на производстве

Пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

"По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе. Происходит горение производственного здания на площади 2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент огонь удалось локализовать, тушение продолжается. В оперативной работе по ликвидации последствий задействованы 73 специалиста и 25 единиц техники.
0
0
0
0
0

