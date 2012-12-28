Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
В России впервые снизилась доля фишинговых атак
Впервые доля фишинговых атак снизилась в общем числе инцидентов в России — за 10 месяцев 2025-го она составила 69% против 85,7% за аналогичный период годом ранее, рассказал «Известиям» аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков.
«За 10 месяцев 2025-го в зонах .RU и .РФ было заблокировано 7,3 тыс. доменов, связанных с распространением вредоносного ПО. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024 года (3,5 тыс.)», — сказал он.
Также, по его словам, была прекращена работа более 5,8 тыс. доменов, связанных с попытками взлома Telegram-аккаунтов, что в 2,5 раза больше, чем в 2024-м.
Несмотря на то, что в этом году злоумышленники сделали упор на схемы, связанные с распространением вредоносного ПО и кражу Telegram-аккаунтов, ключевым элементом в них остается фишинг, что существенно повышает эффективность этих атак, заметил эксперт.
«Фишинговые ссылки часто используются для установки вредоносных приложений или скачивания зараженных файлов. А взлом аккаунтов в мессенджерах происходит после того, как пользователь вводит личные данные и коды подтверждения на поддельных сайтах, маскирующихся под страницы голосований, выигрышей и подарков», — пояснил Евгений Панков.
В MWS AI полагают, что ИИ сыграл одну из ключевых ролей в сокращении количества таких нападений: нейросети в реальном времени выявляют фишинговые сайты в интернете.
