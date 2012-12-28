Все новости
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
Общество
В России
34
36 минут назад

В России впервые снизилась доля фишинговых атак

Впервые доля фишинговых атак снизилась в общем числе инцидентов в России — за 10 месяцев 2025-го она составила 69% против 85,7% за аналогичный период годом ранее, рассказал «Известиям» аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков. 

При этом заметно выросло распространение вредоносного программного обеспечения и атаки, направленные на взлом аккаунтов в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), отметил он.
 
«За 10 месяцев 2025-го в зонах .RU и .РФ было заблокировано 7,3 тыс. доменов, связанных с распространением вредоносного ПО. Это вдвое больше, чем за тот же период 2024 года (3,5 тыс.)», — сказал он. 

Также, по его словам, была прекращена работа более 5,8 тыс. доменов, связанных с попытками взлома Telegram-аккаунтов, что в 2,5 раза больше, чем в 2024-м. 

Несмотря на то, что в этом году злоумышленники сделали упор на схемы, связанные с распространением вредоносного ПО и кражу Telegram-аккаунтов, ключевым элементом в них остается фишинг, что существенно повышает эффективность этих атак, заметил эксперт. 

«Фишинговые ссылки часто используются для установки вредоносных приложений или скачивания зараженных файлов. А взлом аккаунтов в мессенджерах происходит после того, как пользователь вводит личные данные и коды подтверждения на поддельных сайтах, маскирующихся под страницы голосований, выигрышей и подарков», — пояснил Евгений Панков. 

В MWS AI полагают, что ИИ сыграл одну из ключевых ролей в сокращении количества таких нападений: нейросети в реальном времени выявляют фишинговые сайты в интернете. 

0
0
0
0
0

