Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Читать все
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
В Тракторном и на Новолипецке отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
50
49 минут назад

Доля пенсионеров достигнет четверти населения уже через десять лет

К 2035-му году доля мужчин старше 65 лет и женщин от 60 лет достигнет 24% населения — это почти 34 млн человек. К 2045-му показатель вырастет до 27%, или примерно 37 млн. Сейчас в этой возрастной группе находится около 31 млн россиян, то есть каждый пятый житель страны. 

Увеличится и число людей предпенсионного возраста: сегодня их около 28%, через десять лет — около 31%, а к 2045 году — до 34%. Такие оценки приводятся в исследовании старшего научного сотрудника Института экономики РАН Вадима Потапенко «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему», сообщают «Известия»

Общая численность населения, по прогнозу, сократится с нынешних 146 млн до 141 млн к середине 2030-х и до 139 млн к середине 2040-х. Причина — возрастная структура: многочисленное поколение 1970-х годов входит в пожилой возраст, а малочисленные группы, рожденные в демографический спад 1990-х, только вступили в репродуктивный период. 

При этом ожидаемая продолжительность жизни будет расти: с 73 лет сегодня до 78 лет к 2035 году и до 80 лет к 2045-му. На этом фоне численность занятого населения снизится с более чем 74 млн человек до 72 млн к 2035 году и до 69 млн к 2045-му, следует из прогноза. 

демография
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить