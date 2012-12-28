Доля пенсионеров достигнет четверти населения уже через десять лет

К 2035-му году доля мужчин старше 65 лет и женщин от 60 лет достигнет 24% населения — это почти 34 млн человек. К 2045-му показатель вырастет до 27%, или примерно 37 млн. Сейчас в этой возрастной группе находится около 31 млн россиян, то есть каждый пятый житель страны.