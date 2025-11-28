Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
сегодня, 15:45
Данные водителей после посещения врачей по ДМС стали отображаться на портале «Госуслуг»
В России медицинские заключения водителей после посещения частных клиник стали отображаться на портале Госуслуг.
«Документы не аккумулируются и не хранятся на «Госуслугах». Информация поступает в личный кабинет пользователя портала из Федерального реестра электронных медицинских документов (РЭМД) Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Минздрава России. Данные доступны только пользователям «Госуслуг». Сотрудники организаций и ведомств не имеют доступа к медицинским документам гражданина. Но при желании пользователь может предоставлять электронные документы в различные организации по месту требования», — сообщили в Минцифры.
С 2027 года Минздрав и МВД должны начать передавать в ГИБДД сведения о противопоказаниях к вождению, выявленных у граждан, обратившихся в медучреждения. Водителю с выявленными противопоказаниями предложат в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование, — пишет «Газета.Ru».
