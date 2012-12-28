Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Читать все
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
Читать все
НЛМК Live
48
23 минуты назад

Для новых побед: НЛМК отремонтировал спортзал Липецкого политехнического техникума

Новолипецкий металлургический комбинат капитально отремонтировал спортивный зал Липецкого политехнического техникума. Более 1000 студентов теперь занимаются физкультурой и разными видами спорта в комфортных и современных условиях.

Спортивный зал обновили полностью – заменили коммуникации и напольное покрытие, обшили стены современным материалом, отремонтировали раздевалки и душевые. В зале появилось новое спортивное оборудование и инвентарь – баскетбольные кольца, волейбольная сетка, мячи и электронное табло для соревнований.

Спортзал_ЛПТ_2.jpg

- Раньше в спортзале был деревянный пол, освещение не очень, а сейчас и свет хороший, и покрытие классное сделали. Комфортно и играть, и тренироваться, - поделился студент Липецкого политехнического техникума Григорий Анастасов.

Спортзал_ЛПТ_3.jpg

В спортивном зале проводят уроки физкультуры и тренировки спортивных секций – баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, легкой атлетики и полиатлона. В день открытия в зале провели первое спортивное состязание, победу в котором одержала команда Липецкого политехнического техникума.

Спортзал_ЛПТ_4.jpg

- Спорт закаляет характер, он помогает узнать «вкус» победы и учит достойно принимать поражения. А еще в этом спортзале ребята будут не только тренироваться и соревноваться, но и развивать командный дух - он пригодится в любой сфере жизни. Мы рады, что все это будет происходить в красивом современном зале, который подарил НЛМК, - рассказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева.

НЛМК регулярно оказывает поддержку своим базовым учебным заведениям. В этом году в развитие материально-технической базы и инфраструктуры колледжей и техникумов комбинат направил около 100 млн рублей.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"





Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить