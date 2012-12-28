Для новых побед: НЛМК отремонтировал спортзал Липецкого политехнического техникума

Новолипецкий металлургический комбинат капитально отремонтировал спортивный зал Липецкого политехнического техникума. Более 1000 студентов теперь занимаются физкультурой и разными видами спорта в комфортных и современных условиях.

Спортивный зал обновили полностью – заменили коммуникации и напольное покрытие, обшили стены современным материалом, отремонтировали раздевалки и душевые. В зале появилось новое спортивное оборудование и инвентарь – баскетбольные кольца, волейбольная сетка, мячи и электронное табло для соревнований.





- Раньше в спортзале был деревянный пол, освещение не очень, а сейчас и свет хороший, и покрытие классное сделали. Комфортно и играть, и тренироваться, - поделился студент Липецкого политехнического техникума Григорий Анастасов.





В спортивном зале проводят уроки физкультуры и тренировки спортивных секций – баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, легкой атлетики и полиатлона. В день открытия в зале провели первое спортивное состязание, победу в котором одержала команда Липецкого политехнического техникума.





- Спорт закаляет характер, он помогает узнать «вкус» победы и учит достойно принимать поражения. А еще в этом спортзале ребята будут не только тренироваться и соревноваться, но и развивать командный дух - он пригодится в любой сфере жизни. Мы рады, что все это будет происходить в красивом современном зале, который подарил НЛМК, - рассказала директор по персоналу НЛМК Ольга Коростелева.

НЛМК регулярно оказывает поддержку своим базовым учебным заведениям. В этом году в развитие материально-технической базы и инфраструктуры колледжей и техникумов комбинат направил около 100 млн рублей.

