Умер бывший мэр Тамбова Алексей Ильин
Город Алексей Ильин возглавлял с 1998 по 2005 годы.
«После этого он был избран депутатом городской Думы и вплоть до 2010 года возглавлял ее в качестве главы муниципального образования. В последние годы жизни Алексей Юрьевич руководил тамбовским филиалом президентской академии РАНХиГС», — сообщает «Онлайн Тамбов.ру».
Отпевание и прощание с Алексеем Ильиным состоятся в воскресенье, 30 ноября, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Тамбова.
