Техвозможность обеспечена: дополнительно пять тысяч липчан получили доступ к интернету «Ростелекома»

Липецкий филиал «Ростелекома» выполнил комплекс работ по доумощнению сети. Теперь более пяти тысяч жителей региона, которые хотели стать клиентами компании, но жили по адресам, где отсутствовала техническая возможность для подключения высокоскоростного интернета, смогут воспользоваться цифровыми услугами провайдера.

Специалисты компании установили дополнительное коммутационное оборудование, которое позволило увеличить портовую емкость. Таким образом, возможность подключений обеспечили в многоквартирных домах Липецка и Лебедяни — порядка тысячи дополнительных портов, [1] а также более чем в четырех тысячах домохозяйств частного сектора, в основном в Липецком и Грязинском округах.

Александр Лисенков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году на фоне отключений мобильного интернета спрос на широкополосный интернет вырос в разы. Наша компания направила все силы и резервные средства не только на строительство новых линий, но и на установку дополнительного оборудования на действующей инфраструктуре. При формировании перечня работ учитывали заявки, которые ранее получали от жителей. Особое внимание уделили населенным пунктам, стремительно растущим в пригороде Липецка. Большинство частных домохозяйств в регионе подключены по технологии GPON ("оптика в дом"), что обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с».

Всего с 2020 года «Ростелеком» проложил порядка 4500 километров оптоволоконного кабеля. Количество сёл и деревень, которые получили доступ в интернет, превысило 500 населенных пунктов. Кроме того, «Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру в садовых товариществах (СНТ) в Липецке, а также в Грязинском, Добровском и Липецком округах.

Кроме того, чтобы сети справились с растущей нагрузкой и увеличением трафика, «Ростелеком» заменил оборудование на центральных серверах всех узлов связи в регионе. Это позволило увеличить пропускную способность технических каналов провайдера в Липецкой области вдвое – до 620 Гбит/с.

ПАО «Ростелеком». Реклама

[1]Липецк: ул. П.И. Смородина, 9А (с подключением по технологии FTTx), ул.. А.Г. Стаханова, 69 (технология GPON) и ул. Василия Саунина, 1(технология GPON);

Лебедянь: ул. Заводская, 3 (технология GPON).