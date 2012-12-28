Все новости
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Бизнес
127
47 минут назад

Техвозможность обеспечена: дополнительно пять тысяч липчан получили доступ к интернету «Ростелекома»

Липецкий филиал «Ростелекома»  выполнил комплекс работ по доумощнению сети. Теперь более пяти тысяч  жителей региона, которые хотели стать клиентами компании, но жили по адресам, где  отсутствовала техническая возможность для подключения высокоскоростного интернета, смогут воспользоваться  цифровыми услугами провайдера. 

Специалисты компании установили дополнительное коммутационное оборудование, которое позволило увеличить портовую емкость. Таким образом, возможность подключений обеспечили в многоквартирных домах Липецка и Лебедяни — порядка тысячи дополнительных портов, [1] а также более чем в четырех тысячах домохозяйств частного сектора, в основном в Липецком и Грязинском округах.

Александр Лисенков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:
«В этом году на фоне отключений мобильного интернета спрос на широкополосный интернет вырос в разы. Наша компания направила все силы и резервные средства не только на строительство новых линий, но и на установку дополнительного оборудования на действующей инфраструктуре. При формировании перечня работ учитывали заявки, которые ранее получали от жителей. Особое внимание уделили населенным пунктам, стремительно растущим в пригороде Липецка. Большинство частных домохозяйств в регионе подключены по технологии GPON ("оптика в дом"), что обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с».

Всего с 2020 года «Ростелеком» проложил порядка 4500 километров оптоволоконного кабеля. Количество сёл и деревень, которые получили доступ в интернет, превысило 500 населенных пунктов. Кроме того, «Ростелеком» построил телеком-инфраструктуру в садовых товариществах (СНТ) в Липецке, а также в Грязинском, Добровском и Липецком округах.

Кроме того, чтобы сети справились с растущей нагрузкой и увеличением трафика, «Ростелеком» заменил оборудование на центральных серверах всех узлов связи в регионе. Это позволило увеличить пропускную способность технических каналов провайдера в Липецкой области вдвое – до 620 Гбит/с.

 ПАО «Ростелеком». Реклама

[1]Липецк: ул. П.И. Смородина, 9А (с подключением по технологии FTTx), ул.. А.Г. Стаханова, 69 (технология GPON) и ул. Василия Саунина, 1(технология GPON);

Лебедянь: ул. Заводская, 3 (технология GPON).



