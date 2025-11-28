Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В РФ предлагают ввести выплаты для многодетных матерей в честь праздника
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос об учреждении специализированных денежных выплат, приуроченных ко Дню матери, для многодетных матерей и особенно для матерей-героинь.
По его словам, в сегодняшних сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это настоящий героический поступок. Он призвал уделить особое внимание женщинам, которые посвящают себя семьям, отметив, что поддержка материнства — это священный долг государства.
На этом фоне, по мнению депутата, логично будет ввести дополнительные меры поощрения и стимулирования многодетных российских женщин, а именно – предусмотреть для них денежные выплаты, приуроченные ко Дню матери.
«Данная мера будет логичным шагом в процессе официального признания заслуг многодетных матерей нашей страны», — отметил парламентарий.
Также в России призвали возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные на обучение в вузах. Выплачивать средства следует сразу после приобретения статуса многодетных родителей, — заявил автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, обратившийся с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову. Он подчеркнул, что обучение в вузах на коммерческой основе требует вложения значительных сумм, отметив, что если начать возвращать эти средства многодетным, то это станет хорошим стимулом для россиян, чтобы рожать третьего и последующих детей, — пишет «Газета.Ru».
