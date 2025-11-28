Все новости
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
Иностранец попал под суд за езду с поддельным водительским удостоверением
Происшествия
Приговор убившему жену и падчерицу в Липецке жителю Подмосковья оставлен без изменения
Происшествия
Подростку из Ельца грозит до 20 лет заключения
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц и молока
Общество
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
В России
60
сегодня, 13:01

В РФ предлагают ввести выплаты для многодетных матерей в честь праздника

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть вопрос об учреждении специализированных денежных выплат, приуроченных ко Дню матери, для многодетных матерей и особенно для матерей-героинь.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо ввести новые денежные выплаты ко Дню матери — их следует начислять многодетным мамам, особенно матерям-героиням, — передает RT.

По его словам, в сегодняшних сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это настоящий героический поступок. Он призвал уделить особое внимание женщинам, которые посвящают себя семьям, отметив, что поддержка материнства — это священный долг государства.

На этом фоне, по мнению депутата, логично будет ввести дополнительные меры поощрения и стимулирования многодетных российских женщин, а именно – предусмотреть для них денежные выплаты, приуроченные ко Дню матери.

«Данная мера будет логичным шагом в процессе официального признания заслуг многодетных матерей нашей страны», — отметил парламентарий.

Также в России призвали возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные на обучение в вузах. Выплачивать средства следует сразу после приобретения статуса многодетных родителей, — заявил автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, обратившийся с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову. Он подчеркнул, что обучение в вузах на коммерческой основе требует вложения значительных сумм, отметив, что если начать возвращать эти средства многодетным, то это станет хорошим стимулом для россиян, чтобы рожать третьего и последующих детей, — пишет «Газета.Ru».
