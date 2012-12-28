Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
В 2025 году «РИР Энерго» в Липецке увеличил объем восстановительных работ после ремонтов тепловых сетей
В России
157
сегодня, 12:03
Российские экспортеры сократили объемы валютной выручки на 15%
Выручка российских экспортеров, подпадающих под президентский указ об обязательной продаже валюты, снизилась на 15% в первую неделю ноября.
В первую полную неделю ноября — с 3-е по 9-е число — сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, которые отчитываются по указу президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября. За указанную неделю компании получили эквивалент 252,7 млрд руб. ($3,1 млрд по среднему курсу Банка России за период), из которых 106 млрд — в рублях, — рассказали РБК два источника, знакомые с мониторингом реализации президентского указа.
22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заблокировав их активы, которые могут оказаться в распоряжении американских институтов, и автоматически угрожая вторичными санкциями за сотрудничество с этими российскими экспортерами. На этом фоне к середине ноября экспортные цены на российскую нефть снизились до $40 за баррель и ниже, а отгрузки российской нефти и конденсата морем в ноябре сократились на 20% по сравнению с октябрем (данные Vortexa). Однако рубль остается стабильным.
Вице-премьер Александр Новак считает, что размер скидок, предоставляемых покупателям российской нефти, будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики — это может занять один-два месяца.
Санкции полноценно вступили в силу 21 ноября, когда истекла генеральная лицензия Минфина США, разрешавшая свернуть операции с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.
0
0
0
0
1
Комментарии