В России
157
сегодня, 12:03

Российские экспортеры сократили объемы валютной выручки на 15%

Выручка российских экспортеров, подпадающих под президентский указ об обязательной продаже валюты, снизилась на 15% в первую неделю ноября.

В начале ноября валютная выручка крупнейших экспортеров снизилась на 15%. Но одновременно покупки валюты с их стороны упали почти на 75%. В результате чистые продажи валюты даже выросли и это стало одним из факторов поддержки рубля.

В первую полную неделю ноября — с 3-е по 9-е число — сумма внешнеторговой выручки, полученной российскими экспортерами, которые отчитываются по указу президента «Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами», сократилась на 15% по сравнению со средненедельным значением октября. За указанную неделю компании получили эквивалент 252,7 млрд руб. ($3,1 млрд по среднему курсу Банка России за период), из которых 106 млрд — в рублях, — рассказали РБК два источника, знакомые с мониторингом реализации президентского указа.

22 октября США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, заблокировав их активы, которые могут оказаться в распоряжении американских институтов, и автоматически угрожая вторичными санкциями за сотрудничество с этими российскими экспортерами. На этом фоне к середине ноября экспортные цены на российскую нефть снизились до $40 за баррель и ниже, а отгрузки российской нефти и конденсата морем в ноябре сократились на 20% по сравнению с октябрем (данные Vortexa). Однако рубль остается стабильным.

Вице-премьер Александр Новак считает, что размер скидок, предоставляемых покупателям российской нефти, будет сокращаться по мере адаптации отрасли к новым санкциям и перестройки логистики — это может занять один-два месяца.

Санкции полноценно вступили в силу 21 ноября, когда истекла генеральная лицензия Минфина США, разрешавшая свернуть операции с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.
валюта
экспорт
экономика
0
0
0
0
1

Комментарии

