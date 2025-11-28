Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Южно-Сахалинске под завалами ангара ищут троих рабочих
В городе Южно-Сахалинске уже четыре часа продолжаются поиски рабочих, оставшихся под обломками рухнувшего строения. По имеющимся данным, под завалами находятся три человека.
По сведениям издания, под обломками остаются три человека. На место происшествия прибыли 15 спасателей, двое кинологов, также используют два крана.
Строящееся здание на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске обвалилось во время строительно-монтажных работ. Территория и ангар частные, по факту инцидента возбудили уголовное дело.
До этого сообщалось, что разбор конструкций после обрушения строительного здания в Южно-Сахалинске осложнен сырым бетоном.
По последним данным, в результате инцидента пострадали четверо, им начали оказывать помощь в больнице.
Об обрушении строящегося ангара в Сахалинской области стало известно ранее 28 ноября.
