В России
45
59 минут назад
В 2025 году в РФ поставлены на баланс свыше 200 месторождений драгметаллов
В 2025 году в России поставлены на баланс более 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ).
«Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твёрдых полезных ископаемых. Это стабильный показатель, который демонстрирует эффективность совместной работы бизнеса и государства в сфере геологоразведки. Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений», — сообщили в ведомстве.
Основными крупными открытиями в этом году стали месторождения калийно-магниевых солей, в частности Иванихинское в Саратовской области с запасами в один миллиард тонн, Целинное в том же регионе — два миллиарда тонн, а также участок недр Жидойское в Иркутской области с запасами в 17,3 миллиона тонн титана, 6,3 миллиона тонн фосфора и 218,8 миллиона тонн железных руд.
Кроме того, были поставлены на государственный баланс запасы Голевского месторождения сынныритовых руд (163,9 миллиона тонн) — нетрадиционное калий-алюминиевое сырье, — добавили в Роснедрах.
Как ранее сообщало Минприроды в беседе, общие инвестиции в геологоразведку твердых полезных ископаемых в России в 2025 году ожидаются на уровне 132,6 миллиарда рублей против 92,45 миллиарда по итогам 2024 года.
