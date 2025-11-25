Экономист рассказала о нескольких индексациях пенсий в 2026 году

Также с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости повысится до 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин, а стоимость пенсионного балла вырастет до 156,76 рубля.