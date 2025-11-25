Все новости
В России
73
сегодня, 16:39

Экономист рассказала о нескольких индексациях пенсий в 2026 году

Также с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости повысится до 64 лет для женщин и 69 лет для мужчин, а стоимость пенсионного балла вырастет до 156,76 рубля.

В 2026 году пенсионные выплаты россиянам будут индексированы несколько раз, — рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, размер пенсий повысится уже с 1 января. Поэтому в декабре этого года не менее 40 млн российских пенсионеров получат сразу две выплаты, среди которых декабрьская пенсия и проиндексированная на 7,6% сумма за январь. При этом индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, — пишет издание «Подмосковье сегодня».

Вторая индексация пенсий в 2026 году пройдет 1 апреля. Она распространяется лишь на получателей социальных пенсий. Для 4,4 млн социальных пенсионеров выплаты увеличатся на 6,8%.

Кроме того, по словам экономиста, с 2026 года возраст выхода на социальную пенсию по старости изменится, составив 64 года для женщин и 69 лет для мужчин. А стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля.

«В августе 2026 года повышенную пенсию получат и работающие пенсионеры. Прибавка к пенсии будет рассчитываться индивидуально и зависеть от количества накопленных пенсионных баллов (ИПК) за 2025 год. Также с 1 октября 2026 года одновременно с размером денежного довольствия на 4% будут проиндексированы военные пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также членов их семей в определенных случаях», — заключила Проданова.

25 ноября доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что средний размер пенсий россиян по старости за год увеличился на 2,63 тыс. рублей, — пишет «Газета.Ru».


