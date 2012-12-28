«Пятёрочка» и «ЛизаАлерт» начнут обучать дошкольников правилам безопасного поведения в городе

«Островки безопасности» уже хорошо зарекомендовали себя среди учащихся школ, теперь их решили расширить.

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с «Центром поиска пропавших людей» и поисковым отрядом «ЛизаАлерт» рассказала о новом этапе развития всероссийского образовательного проекта «Острова приключений». Обновлённая программа занятий по безопасности для детей стала доступна не только школьникам, но и воспитанникам детских садов. За всё время в проекте приняло участие около 110 тысяч учеников и более 9 тысяч педагогов.

Город для ребёнка — это место повышенной опасности, особенно если он находится там один. Незнание улиц, излишняя доверчивость и непонимание правил безопасности могут привести к трагедии. Цифры подтверждают эту угрозу. По информации МВД, каждый год в России пропадает около 40 тысяч несовершеннолетних.

Поэтому ещё в 2022 году «Пятёрочкой» в партнёрстве со специалистами ЦППЛ и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» был запущен проект «Острова приключений». Он состоит из серии уроков для повышения уровня знаний детей о безопасности в городе. К работе подключились школьные учителя, прошедшие специальную подготовку. Но авторы проекта на этом не остановились и сделали следующий шаг.

С мая 2025 года занятия стали доступны для школьников 1–11 классов, причём не только офлайн, но и на онлайн-платформе школапитания.рф. А начиная с ноября к урокам по безопасности могут присоединиться все школы и детские сады страны. Для этого достаточно бесплатно скачать готовые материалы программы «Острова приключений» на образовательной платформе. В комплект входит всё необходимое для занятий с детьми от 6 до 18 лет.

Цель проекта — научить детей:

не паниковать и сохранять спокойствие в критических ситуациях;

ориентироваться в городе;

безопасно общаться с незнакомцами;

правильно действовать в случаях, если они остались одни или заблудились.









Важно, что материалы, разработанные экспертами «Центра поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и «ЛизаАлерт», полностью соответствуют государственным образовательным стандартам, и их можно интегрировать как в школьную программу (например, в уроки ОБЖ), так и в классные часы и другую внеурочную деятельность.

«Идея «Островов приключений» родилась не на пустом месте. Началось с создания в магазинах специальных зон для потерявшихся людей — так называемых «Островков безопасности». И опыт показал нам, что в современном городе это действительно серьёзная проблема. Не только младшие ребятишки, но даже подростки, которые мнят себя взрослыми и самостоятельными, не знают элементарных правил безопасного поведения на улице. Поэтому мы и хотим довести нашу программу до каждой школы и каждого детсада. Мы верим, что эти уроки помогут научить детей сознательному отношению к собственной безопасности, а кому-то, возможно, сохранят здоровье и жизнь», — считает Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Если вы педагог

Чтобы запустить уроки безопасности в вашем детском саду или школе, вам нужно подать заявку и зарегистрироваться на интерактивной платформе https://школапитания.рф/ostrova, после чего вы сможете скачать методические материалы программы. Срок регистрации — до 30 июня 2026 года. По итогам проведения занятий все участники получат сертификаты.

Если вы родитель

Чтобы ваш ребёнок стал участником проекта «Острова приключений», поделитесь ссылкой на этот сайт с администрацией школы (детского сада) либо с учителями (воспитателями), чтобы они могли зарегистрироваться в программе. Организаторы готовы ответить на любые вопросы и оказать поддержку. Для этого просто напишите в личные сообщения сообщества программы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/5pitanie.

Реклама. ООО «Агроторг».