«Пятёрочка» и «ЛизаАлерт» начнут обучать дошкольников правилам безопасного поведения в городе

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Читать все
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В районах Сырского рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Читать все
Бизнес
20
14 минут назад

«Пятёрочка» и «ЛизаАлерт» начнут обучать дошкольников правилам безопасного поведения в городе

«Островки безопасности» уже хорошо зарекомендовали себя среди учащихся школ, теперь их решили расширить.

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с «Центром поиска пропавших людей» и поисковым отрядом «ЛизаАлерт» рассказала о новом этапе развития всероссийского образовательного проекта «Острова приключений». Обновлённая программа занятий по безопасности для детей стала доступна не только школьникам, но и воспитанникам детских садов. За всё время в проекте приняло участие около 110 тысяч учеников и более 9 тысяч педагогов.

Город для ребёнка — это место повышенной опасности, особенно если он находится там один. Незнание улиц, излишняя доверчивость и непонимание правил безопасности могут привести к трагедии. Цифры подтверждают эту угрозу. По информации МВД, каждый год в России пропадает около 40 тысяч несовершеннолетних.

Поэтому ещё в 2022 году «Пятёрочкой» в партнёрстве со специалистами ЦППЛ и поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» был запущен проект «Острова приключений». Он состоит из серии уроков для повышения уровня знаний детей о безопасности в городе. К работе подключились школьные учителя, прошедшие специальную подготовку. Но авторы проекта на этом не остановились и сделали следующий шаг.

С мая 2025 года занятия стали доступны для школьников 1–11 классов, причём не только офлайн, но и на онлайн-платформе школапитания.рф. А начиная с ноября к урокам по безопасности могут присоединиться все школы и детские сады страны. Для этого достаточно бесплатно скачать готовые материалы программы «Острова приключений» на образовательной платформе. В комплект входит всё необходимое для занятий с детьми от 6 до 18 лет.

Цель проекта — научить детей:

  • не паниковать и сохранять спокойствие в критических ситуациях;
  • ориентироваться в городе;
  • безопасно общаться с незнакомцами;
  • правильно действовать в случаях, если они остались одни или заблудились.


островки приключений_фото2.jpeg


Важно, что материалы, разработанные экспертами «Центра поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и «ЛизаАлерт», полностью соответствуют государственным образовательным стандартам, и их можно интегрировать как в школьную программу (например, в уроки ОБЖ), так и в классные часы и другую внеурочную деятельность.

«Идея «Островов приключений» родилась не на пустом месте. Началось с создания в магазинах специальных зон для потерявшихся людей — так называемых «Островков безопасности». И опыт показал нам, что в современном городе это действительно серьёзная проблема. Не только младшие ребятишки, но даже подростки, которые мнят себя взрослыми и самостоятельными, не знают элементарных правил безопасного поведения на улице. Поэтому мы и хотим довести нашу программу до каждой школы и каждого детсада. Мы верим, что эти уроки помогут научить детей сознательному отношению к собственной безопасности, а кому-то, возможно, сохранят здоровье и жизнь», — считает Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

Если вы педагог

Чтобы запустить уроки безопасности в вашем детском саду или школе, вам нужно подать заявку и зарегистрироваться на интерактивной платформе https://школапитания.рф/ostrova, после чего вы сможете скачать методические материалы программы. Срок регистрации — до 30 июня 2026 года. По итогам проведения занятий все участники получат сертификаты.

Если вы родитель

Чтобы ваш ребёнок стал участником проекта «Острова приключений», поделитесь ссылкой на этот сайт с администрацией школы (детского сада) либо с учителями (воспитателями), чтобы они могли зарегистрироваться в программе. Организаторы готовы ответить на любые вопросы и оказать поддержку. Для этого просто напишите в личные сообщения сообщества программы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/5pitanie.

Реклама. ООО «Агроторг».

Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить