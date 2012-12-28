Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
Рисунки липецких онкобольных детей отправились в космос на борту ракеты «Союз-2.1а»
Общество
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
«Самые счастливые дни — когда впервые брала на руки детей!»
Общество
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В России
8
сегодня, 15:45

В Госдуме предлагают штрафовать за рассылку нежелательных интимных фото

В Госдуме предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя, — передает ТАСС.

Депутаты отметили, что к ним все чаще обращаются женщины с жалобами на рассылку изображений интимного характера. Они сталкиваются с этим не только в личных сообщениях в социальных сетях, но и в общественных местах, например в метро, где подобные файлы передаются посредством беспроводной связи на телефоны окружающих, отметили парламентарий. Заявительницы отмечают, что испытывают сильный стресс от таких действий, однако, как правило, не обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой либо не веря в возможность привлечь отправителя к ответственности, — рассказали депутаты.

По словам авторов запроса, судебная практика в редких случаях квалифицирует подобные действия как распространение порнографии (ст. 242 УК РФ). При этом уголовное преследование за единичную отправку изображения в личной переписке может рассматриваться как мера, несоразмерная общественной опасности деяния, из-за чего формируется правовой пробел, при котором граждане оказываются недостаточно защищенными от специфического вида цифрового домогательства, не достигающего степени уголовно наказуемого деяния, — отметили парламентарии.

«Считаем необходимым заполнить этот пробел и ввести в Кодекс об административных правонарушениях отдельный состав за направление гражданину без его согласия изображений интимного характера, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Данная норма должна защищать право человека на личную неприкосновенность в цифровом пространстве», — говорится в тексте письма.

Авторы запроса считают, что мера позволит создать действенный механизм защиты граждан от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения.
