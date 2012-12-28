Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Морозы почти до -40 градусов атакуют Кемеровскую область на выходных
Последние дни осени будут в Кемеровской области жутко холодными.
«Сейчас в Кузбассе в среднем около ноля градусов, однако, в ночь на пятницу, 28 ноября, ожидается резкое похолодание. Градусник покажет -7,-12 градусов, местами до -17, днём температура останется такой же. Прогнозируются снегопады, сильная гололедица, метели, сильные порывы ветра», — приводит прогноз Кемеровского гидрометцентра VSE42.Ru.
В ночь на субботу похолодает до -19,-24 градусов, местами до -25,-30, по югу области сохранятся морозы -12,-17, пройдут небольшие снегопады. В дневное время от -22 до -27 градусов, местами -12,-17, осадки в целом прекратятся.
Ночью в воскресенье ударят морозы до -25,-30 градусов, местами до -33,-38. Днём -20,-25, местами -12,-17. Преимущественно без осадков.
