В России
48
39 минут назад
В РФ предлагают ввести в школах посвящённый матерям ежегодный урок
На подобных уроках дети могли бы рассказывать истории о своих мамах, показывать фотографии, раскрывать их с необычных сторон.
«Необходимо выйти с инициативой на уровень Министерства просвещения с идеей об учреждении внеклассного урока, посвящённого матерям. Раз в год, накануне Дня матери, ученики могли бы при помощи классных руководителей проводить час «Моя мама», — заявил он.
По его мнению, дети бы рассказывали истории о своих мамах, показывали фотографии, раскрывали их с необычных сторон, — передает RT.
«В целом — чтобы развивать у детей гордость за своих мам. Вряд ли кто-то был бы против такого ежегодного праздничного мероприятия», — подчеркнул Ветров.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.
0
0
0
0
0
Комментарии