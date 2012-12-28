Все новости
В России
88
55 минут назад

Эксперты прогнозируют рост цен на товары и услуги после введения НДС на операции с картами

Депутаты Госдумы РФ 20 ноября одобрили поправки к Налоговому кодексу России, по которым операции с банковскими картами будут облагать НДС в размере 22%.

С 2026 года отменят льготу и будут облагать НДС операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, — передает РБК.

20 ноября Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22%. На текущий момент все операции по банковским картам освобождены от налогов — такая льгота действует с 2006 года. Ранее это способствовало снижению стоимости обслуживания безналичных операций.

При доработке законопроекта о налоговых изменениях, вступающих в силу с 2026 года, ЦБ РФ предлагал исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами. По мнению регулятора, в случае принятия поправок появится риск удорожания банковских услуг.

После принятия 24 ноября закона Госдумой Минфин пояснил свою позицию на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг и не нанесет серьезного ущерба для развития безналичных платежей, — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«По нашим оценкам, какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет. Уже создана соответствующая цифровая среда, люди привыкли к ней — и работать в ней, и в целом к этой среде. Поэтому то возможное удорожание услуг, которое будет, соответственно, оно не будет наносить какого-то серьезного урона для развития платежей в безналичной форме», — заявил представитель ведомства.

По данным Банка России, количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги с июля по сентябрь составило ₽243 млн — почти 3 тысячи операций каждую секунду.

«При этом доля карточных платежей растет меньшими темпами по сравнению с другими безналичными способами оплаты. С помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 14% покупок, что на 4,5 п.п. больше, чем годом ранее», — говорится в пресс-релизе регулятора.

С 2026 года ставка по некоторым банковским операциям будет составлять 22%. К этим операциям относятся, в частности, эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать оплату с помощью пластиковых карт; процессинг — это услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами, которые оказывают процессинговые центры и операторы платежных систем; межбанковская комиссия, операции и услуги, связанные с обслуживанием карт и переводы с карт.





НДС
карты
комиссия
0
0
0
0
0

