Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Читать все
Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
Мост на улице Октябрьской откроют уже сегодня
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Происшествия
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Две женщины попали под машины в Липецке
Происшествия
Читать все
В России
44
сегодня, 12:05

Представители бизнеса в РФ заявили о снижении производства подсолнечного масла на 5%

Себестоимость производства масла за год выросла на 20%. На фоне дефицита сырья и подорожания энергии и логистики многие предприятия сталкиваются с падением рентабельности.

Производство подсолнечного масла в этом сельхозгоду (с сентября 2025 года по август 2026 года) составит 7,6 млн т, — говорится в квартальном консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Это на 3% меньше показателя предыдущего опроса аналитиков. По данным Минсельхоза, годом ранее производство составило 8 млн т. Таким образом, его выпуск в этом году может сократиться на 5%, — пишут «Известия».

Сбор подсолнечника в 2025 году снижался из-за неблагоприятных погодных условий — весенних заморозков и летней засухи, говорит гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Валовый сбор на 21 ноября составил 16,5 млн т, что на 3,5% ниже прошлогоднего уровня, следует из данных Россельхозбанка. Помимо этого, переработчики фиксируют падение масличности семечки: сырье приходит с 41–45% вместо нормативных 46% и выше.

Себестоимость производства масла за год выросла на 20%, — подчеркнул гендиректор агропредприятия «Леон» Андрей Курносов. На фоне дефицита сырья и подорожания энергии и логистики многие предприятия сталкиваются с падением рентабельности. В отрасли уже происходят временные остановки заводов. «Русагро» в июле–сентябре 2025 года произвела на 23% масла меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

В Минсельхозе отметили, что совокупный урожай масличных в 2025 году ожидается на уровне около 31 млн т, из которых около 17 млн т — подсолнечник. Ведомство уверяет, что этих объемов достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения экспортного потенциала. Уровень самообеспеченности растительными маслами превышает 250%, — отметили в ведомстве.

Несмотря на снижение производства, цены на подсолнечное масло растут умеренно: вмешивается механизм экспортного демпфера, который корректирует пошлины при росте мировых цен. В рознице литр масла в январе – октябре 2025 года стоил в среднем 151 рубль — на 15% больше, чем годом ранее.
производство
масло
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить