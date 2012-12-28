Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
В России
42
сегодня, 11:08
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о распространении в РФ нового вируса
Роспотребнадзор официально опроверг распространяемые сообщения о появлении в России «нового необычного вируса».
Ранее в СМИ появилась информация о распространении «нового вируса», симптомы которого не похожи на обычное проявление ОРВИ.
«Роспотребнадзор опровергает сообщения о «новом необычном вирусе», распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2)», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в рамках постоянного эпидмониторинга и геномного эпиднадзора, проводимого специалистами, в РФ не зарегистрированы какие-либо новые нетипичные патогены.
Ведомство информирует, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания, и сделать прививку еще не поздно.
0
0
0
0
0
Комментарии