Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
В России
89
сегодня, 10:03
В Белгородской области ВСУ ударили ракетами по энергетическим объектам
ВСУ ударили ракетами по энергетическим объектам в Белгородской области рано утром 27 ноября. Специалисты сейчас оценивают масштаб повреждений.
«Рано утром враг нанес очередные удары ракетами по объектам энергетики. Сейчас с утра поймем, какие есть повреждения. Ситуация, к сожалению, продолжает оставаться на крайне напряженном уровне. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как и всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами», — написал глава региона в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, силы ПВО перехватили воздушные цели.
По данным Минобороны, ночью над Белгородской областью сбили 52 украинских беспилотника. Всего за ночь над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
0
0
0
0
0
Комментарии