Мошенники массово заставляют жертв самим звонить им — эта схема стала самой популярной в последние месяцы, выяснили «Известия».

Так злоумышленники обходят блокировку звонков в мессенджерах. Ущерб за III квартал 2025 года вырос почти на треть и составил более 65 млрд рублей. Мошенники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, присылают письма и SMS с просьбой перезвонить. Наиболее распространены темы замены домофонов, проверки счетчиков и проблем с авторизацией. Жертвы, доверяясь бытовым поводам, сами инициируют звонок.Эксперты отмечают, что всплеск схемы начался после ограничения звонков в мессенджерах и требований к маркировке вызовов. В среднем ущерб составляет 15–20 тыс. рублей, но в отдельных случаях достигает сотен тысяч.Чтобы не попасться, специалисты советуют критически относиться к звонкам и сообщениям, подключить двухфакторную аутентификацию и перезванивать только на официальные номера организаций, не сообщая банковские данные или коды из SMS.