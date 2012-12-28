В России
60
43 минуты назад
Мошенники массово заставляют жертв самим звонить им
Мошенники массово заставляют жертв самим звонить им — эта схема стала самой популярной в последние месяцы, выяснили «Известия».
Эксперты отмечают, что всплеск схемы начался после ограничения звонков в мессенджерах и требований к маркировке вызовов. В среднем ущерб составляет 15–20 тыс. рублей, но в отдельных случаях достигает сотен тысяч.
Чтобы не попасться, специалисты советуют критически относиться к звонкам и сообщениям, подключить двухфакторную аутентификацию и перезванивать только на официальные номера организаций, не сообщая банковские данные или коды из SMS.
0
0
0
0
0
Комментарии