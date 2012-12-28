В России
Налоговые доначисления бизнесу и гражданам выросли в 1,5 раза
Основная часть недоимок пришлась на организации. При этом вдвое выросли претензии к физическим лицам — до 1,8 млрд рублей. Кроме того, у индивидуальных предпринимателей неустойки увеличились почти на 10%, до 6,4 млрд. Чаще всего доначисления касались НДС, налога на прибыль, НДФЛ, УСН и страховых взносов.
По словам члена Совета МРО «Деловая Россия» Андрея Глушкина, основные нарушения включают занижение доходов, завышение расходов, фиктивных контрагентов и схемы ради вычетов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уточнил, что инспекторы также все чаще обнаруживают дробление бизнеса, «серые» зарплаты и формальный перевод сотрудников в статус ИП или самозанятых.
Также в отношении физлиц налоговая все чаще фиксирует неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и поступления и операции с криптовалютой. Хотя суммы здесь пока ниже, темпы роста выше из-за расширения базы контроля — от банковских данных до сведений Росреестра и цифровых следов платежей, отметил Владимир Чернов.
