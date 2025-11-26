В России
24
25 минут назад
Силуанов заявил о незначительном влиянии техсбора наа потребителей
Введение технологического сбора не окажет существенного влияния на потребительские настроения, но принесет дополнительный источник для выполнения задач технологического суверенитета.
По его словам, максимальная ставка нового сбора составит всего пять тысяч рублей, а применяться она будет только к наиболее дорогим изделиям. За обычные товары придется отдать значительно меньше указанной суммы.
«Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения», — заверил Силуанов. Он уточнил, что в 2026 году таким образом власти планируют собрать около 20 миллиардов рублей, но в следующие два года объем существенно возрастет.
Целью нового сбора, вводимого по той же схеме, что утилизационный для автомобилей, называется поддержка отечественной микроэлектроники и радиоэлектроники. Министр заверил, что собранные средства помогут «развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете».
Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов отмечал, что доходы федерального бюджета от этого технологического сбора в ближайшие три года должны составить 218 миллиардов рублей. Предполагается, что платить импортеры и производители внутри страны начнут с 1 сентября 2026 года.
Идея технологического сбора была представлена публике в процессе утверждения проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Документ предусматривает, что в ближайшие три года дефицит бюджета не опустится ниже трех триллионов рублей.
Дистрибьюторы и производители компьютерной техники предупреждают, что цены на нее с начала года вырастут на 5-10% из-за роста себестоимости. Развитие продуктов, связанных с искусственным интеллектом, привело к взлету стоимости оперативной памяти, что влияет на конечный продукт, — пишет Lenta.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии