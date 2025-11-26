Все новости
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей
Происшествия
Несколько домов на проспекте 60-летия СССР оставались без отопления
Общество
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
Экономика
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
В горящей квартире пострадала пожилая ельчанка
Происшествия
В России
44
37 минут назад

Мукомолы заявили о сокращении производства ржи в 15 раз

Россия с учетом продолжающегося снижения урожаев ржи теряет ржаное хлебопечение.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что с учетом снижения производства за 35 лет в 15 раз в России можно говорить о том, что страна теряет ржаное хлебопечение, — передает «Интерфакс».

По его словам, производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн в связи с тем, что «она недорогая, урожайность у нее невысокая». Так, в Омской области, рассказал глава Союза, килограмм ржи стоит сейчас не более 10 рублей.

«В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — резюмировал Свириденко.

В связи с этим ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина, указала на необходимость государственной программы поддержки ржаного хлебопечения. Ее разработку в России могут инициировать профильные союзы, отметила она.

В 2023 году Свириденко уже предупреждал, что на фоне урожая ржи в 1,8 миллиона тонн и сокращения посевов хлеб из этого злака может стать дорогой редкостью. Отмечалось, что оптовые цены на рожь столь низки, что «сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься ею не будет», — пишет Lenta.ru.
мука
хлеб
рожь
производство
экономика
