Мукомолы заявили о сокращении производства ржи в 15 раз
Россия с учетом продолжающегося снижения урожаев ржи теряет ржаное хлебопечение.
По его словам, производство ржи сократилось в указанный период с 16,4 до 1,1 миллиона тонн в связи с тем, что «она недорогая, урожайность у нее невысокая». Так, в Омской области, рассказал глава Союза, килограмм ржи стоит сейчас не более 10 рублей.
«В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — резюмировал Свириденко.
В связи с этим ректор Международной промышленной академии, вице-президент Российского союза пекарей Ольга Ильина, указала на необходимость государственной программы поддержки ржаного хлебопечения. Ее разработку в России могут инициировать профильные союзы, отметила она.
В 2023 году Свириденко уже предупреждал, что на фоне урожая ржи в 1,8 миллиона тонн и сокращения посевов хлеб из этого злака может стать дорогой редкостью. Отмечалось, что оптовые цены на рожь столь низки, что «сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься ею не будет», — пишет Lenta.ru.
