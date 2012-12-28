В России
сегодня, 13:32
В Таганроге после атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября
В результате ударов по городу погибли люди, были повреждены жилые дома и множество гражданских объектов.
«27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры», — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, в городе приспустят флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников, — передает ТАСС.
По данным губернатора Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, многоквартирные и частные дома, автомобили. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, трое погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.
