51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей
Происшествия
Несколько домов на проспекте 60-летия СССР оставались без отопления
Общество
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
Липчане совершили 415 миллионов операций по картам
Экономика
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
В горящей квартире пострадала пожилая ельчанка
Происшествия
В России
96
сегодня, 13:32

В Таганроге после атаки ВСУ объявили день траура 27 ноября

В результате ударов по городу погибли люди, были повреждены жилые дома и множество гражданских объектов.

Власти Таганрога Ростовской области объявили 27 ноября днем траура после атаки в ночь на 25 ноября БПЛА по региону, в результате которой погибли три человека, — заявила глава города Светлана Камбулова.

«27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, пострадали жилые дома, значительное количество гражданских объектов инфраструктуры», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, в городе приспустят флаги, учреждениям культуры и местным теле- и радиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

В ночь на 25 ноября ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи БПЛА, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО над регионом перехвачены и уничтожены 16 беспилотников, — передает ТАСС.

По данным губернатора Юрия Слюсаря, повреждения получили лакокрасочный цех, склад, ряд социальных объектов, многоквартирные и частные дома, автомобили. Различные ранения получили 10 жителей Таганрога и Неклиновского района, 8 из них были госпитализированы, трое погибли. Власти Таганрога ввели режим ЧС в районе поврежденных объектов.
