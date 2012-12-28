Все новости
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Статистика: треть жителей Липецкой области старше 19 лет имеет ожирение
Общество
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +8
Погода в Липецке
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Бизнес
50
16 минут назад

Аккумуляторы для стабильного сигнала: Билайн повысил надежность сети в Липецкой области

Билайн завершил масштабный проект по установке новых аккумуляторных батарей на базовых станциях в Липецкой области и еще 18 регионах Юга России и Черноземья. Всего переоснащение затронуло 1480 позиций.

Технический директор Южного региона Билайна Евгений Ключев:

«Мы заменили аккумуляторы, установленные на базовых станциях, на более современные литиевые батареи со сроком эксплуатации более 10 лет. Это обеспечивает стабильную работу оборудования при отключении электропитания, в том числе при неблагоприятных погодных условиях зимой или летом. В первую очередь, выбирали для модернизации базовые станции в тех местах, где мобильной связью пользуется наибольшее количество наших клиентов. Мы получили ноль отключений на «любимых» базовых станциях клиентов со стабильно высокой загрузкой. Наша внутренняя аналитика также показала рост удовлетворенности клиентов (NPS)* почти на 5 процентных пунктов. В следующем году планируем продолжить этот проект».

* NPS - (Net Promoter Score) Индекс потребительской лояльности

Фото предоставлено пресс-службой Билайн

Реклама. ПАО «ВымпелКом».

