Аккумуляторы для стабильного сигнала: Билайн повысил надежность сети в Липецкой области

Билайн завершил масштабный проект по установке новых аккумуляторных батарей на базовых станциях в Липецкой области и еще 18 регионах Юга России и Черноземья. Всего переоснащение затронуло 1480 позиций.

Технический директор Южного региона Билайна Евгений Ключев:

«Мы заменили аккумуляторы, установленные на базовых станциях, на более современные литиевые батареи со сроком эксплуатации более 10 лет. Это обеспечивает стабильную работу оборудования при отключении электропитания, в том числе при неблагоприятных погодных условиях зимой или летом. В первую очередь, выбирали для модернизации базовые станции в тех местах, где мобильной связью пользуется наибольшее количество наших клиентов. Мы получили ноль отключений на «любимых» базовых станциях клиентов со стабильно высокой загрузкой. Наша внутренняя аналитика также показала рост удовлетворенности клиентов (NPS)* почти на 5 процентных пунктов. В следующем году планируем продолжить этот проект».

* NPS - (Net Promoter Score) Индекс потребительской лояльности

