Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Читать все
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Несколько домов на проспекте 60-летия СССР оставались без отопления
Общество
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
Знакомство в больнице закончилось потерей 100 тысяч рублей
Происшествия
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
В горящей квартире пострадала пожилая ельчанка
Происшествия
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Общество
В Липецке и шести районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
В России
37
27 минут назад

Умер знаменитый актер и режиссер Всеволод Шиловский

На 88-м году жизни скончался известный российский актер и режиссер Всеволод Шиловский.

На 88-м году жизни скончался известный советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Всеволод Шиловский, — пишет «МК».

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1961-м году. В 1961—1987 годах совмещал активную съёмочную деятельность с работой в театре. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая также в качестве режиссёра.

В 2017 году Шиловский создал свой театр-студию, а 3 июня 2023 года театр обрёл постоянную площадку.

Наиболее известные его актёрские работы: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

Ранее в сентябре в Москве прошла пресс-конференция, посвященная третьему театральному сезону Московского театра Всеволода Шиловского. Вторым по важности поводом для встречи с прессой стал выход в свет «перезагрузки» автобиографической книги Шиловского.
Шиловский
актер
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить