27 минут назад
Умер знаменитый актер и режиссер Всеволод Шиловский
На 88-м году жизни скончался известный российский актер и режиссер Всеволод Шиловский.
Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1961-м году. В 1961—1987 годах совмещал активную съёмочную деятельность с работой в театре. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая также в качестве режиссёра.
В 2017 году Шиловский создал свой театр-студию, а 3 июня 2023 года театр обрёл постоянную площадку.
Наиболее известные его актёрские работы: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».
Ранее в сентябре в Москве прошла пресс-конференция, посвященная третьему театральному сезону Московского театра Всеволода Шиловского. Вторым по важности поводом для встречи с прессой стал выход в свет «перезагрузки» автобиографической книги Шиловского.
