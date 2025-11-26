Давно ли вы были на Тракторном?

Тракторный микрорайон привыкли считать «рабочей окраиной» Липецка: старые дома, изношенные сети, дворики без благоустройства. Давно ли вы были там?

Сейчас эта картина стремительно меняется. По программе комплексного развития территории здесь реализуется новый жилой квартал «Траектория»: вместо ветхих домов появляются современные дома с благоустроенными дворами, новыми коммуникациями и развитой инфраструктурой.

Уже введён в эксплуатацию первый дом, ключи от квартир получили десятки семей, и уже в этом году планируется к сдаче второй дом! И это лишь начало большой трансформации Тракторного.

Что представляет собой новый квартал

ЖК «Траектория» - это не точечная застройка, а целый жилой квартал в рамках КРТ. В проекте - семь домов высотой от 10 до 18 этажей, зелёные дворы и собственный общественно-деловой центр. Реализация рассчитана до 2033 года





Главные особенности квартала:

Развитая инфраструктура вокруг. Тракторный уже сейчас - жилой район с привычной для липчан инфраструктурой: школы, детские сады, Дом культуры, магазины, поликлиники, остановки общественного транспорта рядом. Новый квартал не «в чистом поле», а в сложившемся районе.

Зелёные дворы и высокие деревья. В проекте делается упор на озеленение и «живой» двор: аллеи, деревья, тихие зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Современное благоустройство. Двор без транзитного автотрафика, продуманное освещение, места для отдыха и игр - все элементы среды изначально заложены в проект.

Квартиры с отделкой. В продаже - квартиры примерно от 30 до 80 м² с чистовой отделкой: можно заезжать с мебелью, не превращая первые месяцы после покупки в ремонт.





Отдельный плюс - новые инженерные сети. Вместо «латания дыр» по всему микрорайону идёт комплексная замена водопровода и канализации, строится новая канализационная насосная станция. То есть одновременно с домами закладываются свежие коммуникации, рассчитанные на долгую эксплуатацию.





Для кого этот квартал особенно удачный вариант?

Новый микрорайон в Тракторном закрывает сразу несколько запросов жителей Липецка.

1. Тем, кто устал от старых домов, но не хочет менять район.

Если семья живёт в Тракторном, но больше не готова мириться с сыростью, трещинами, старыми стояками и неухоженным двором - «Траектория» даёт возможность переехать в новые квартиры и при этом остаться в привычном районе, рядом с работой, школой, детским садом и родственниками.

2. Семьям с детьми.

Зелёные дворы, современные детские и спортивные площадки, школы и сады в шаговой доступности - сильный аргумент в пользу района для родителей. Здесь не нужно каждый день выезжать через весь город, чтобы отвезти ребёнка на занятия.

3. Тем, кто выбирает «заехать и жить», а не годами делать ремонт.

Квартиры с отделкой - это экономия времени и сил: не нужно искать бригаду, контролировать процесс, жить на чемоданах. Переезд превращается в одно событие: заключили договор, получили ключи, привезли мебель.

4. Для тех, кто смотрит на квартиру как на инвестицию.

Комплексное развитие территории и обновление всего микрорайона, замена коммуникаций, рост качества среды - факторы, которые в перспективе поддерживают привлекательность такого жилья.





Как стать соседом по «Траектории»

Сегодня в ЖК «Траектория» доступны к покупке квартиры разных планировок - от компактных одно- до более просторных трёхкомнатных вариантов. Застройщик работает напрямую, предлагает разные форматы оплаты, в том числе с привлечением ипотечного кредитования - подробные условия можно уточнить у менеджеров.

Если вы:

задумываетесь о переезде из старого фонда;

ищете квартиру с отделкой в районе с уже сложившейся инфраструктурой;

хотите сохранить привычный Тракторный, но в новом качестве -

имеет смысл посмотреть планировки и узнать об условиях покупки именно сейчас.

Уточнить наличие квартир, записаться на экскурсию по дому или консультацию можно:

на официальном сайте ЖК «Траектория»: жктраектория.рф и по телефону офиса продаж: +7 (4742) 203-037;

в сообществах проекта в соцсетях – ссылки есть на сайте .





Материал подготовлен при содействии застройщика.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Условия, характеристики проекта, сроки строительства, стоимость и доступность квартир, а также параметры ипотечных программ уточняйте на официальном сайте и в офисе продаж.



ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама. ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»