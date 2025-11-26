Давно ли вы были на Тракторном?
Тракторный микрорайон привыкли считать «рабочей окраиной» Липецка: старые дома, изношенные сети, дворики без благоустройства. Давно ли вы были там?
Сейчас эта картина стремительно меняется. По программе комплексного развития территории здесь реализуется новый жилой квартал «Траектория»: вместо ветхих домов появляются современные дома с благоустроенными дворами, новыми коммуникациями и развитой инфраструктурой.
Уже введён в эксплуатацию первый дом, ключи от квартир получили десятки семей, и уже в этом году планируется к сдаче второй дом! И это лишь начало большой трансформации Тракторного.
Что представляет собой новый квартал
ЖК «Траектория» - это не точечная застройка, а целый жилой квартал в рамках КРТ. В проекте - семь домов высотой от 10 до 18 этажей, зелёные дворы и собственный общественно-деловой центр. Реализация рассчитана до 2033 года
Главные особенности квартала:
Развитая инфраструктура вокруг. Тракторный уже сейчас - жилой район с привычной для липчан инфраструктурой: школы, детские сады, Дом культуры, магазины, поликлиники, остановки общественного транспорта рядом. Новый квартал не «в чистом поле», а в сложившемся районе.
Зелёные дворы и высокие деревья. В проекте делается упор на озеленение и «живой» двор: аллеи, деревья, тихие зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
Современное благоустройство. Двор без транзитного автотрафика, продуманное освещение, места для отдыха и игр - все элементы среды изначально заложены в проект.
Квартиры с отделкой. В продаже - квартиры примерно от 30 до 80 м² с чистовой отделкой: можно заезжать с мебелью, не превращая первые месяцы после покупки в ремонт.
Отдельный плюс - новые инженерные сети. Вместо «латания дыр» по всему микрорайону идёт комплексная замена водопровода и канализации, строится новая канализационная насосная станция. То есть одновременно с домами закладываются свежие коммуникации, рассчитанные на долгую эксплуатацию.
Для кого этот квартал особенно удачный вариант?
Новый микрорайон в Тракторном закрывает сразу несколько запросов жителей Липецка.
1. Тем, кто устал от старых домов, но не хочет менять район.
Если семья живёт в Тракторном, но больше не готова мириться с сыростью, трещинами, старыми стояками и неухоженным двором - «Траектория» даёт возможность переехать в новые квартиры и при этом остаться в привычном районе, рядом с работой, школой, детским садом и родственниками.
2. Семьям с детьми.
Зелёные дворы, современные детские и спортивные площадки, школы и сады в шаговой доступности - сильный аргумент в пользу района для родителей. Здесь не нужно каждый день выезжать через весь город, чтобы отвезти ребёнка на занятия.
3. Тем, кто выбирает «заехать и жить», а не годами делать ремонт.
Квартиры с отделкой - это экономия времени и сил: не нужно искать бригаду, контролировать процесс, жить на чемоданах. Переезд превращается в одно событие: заключили договор, получили ключи, привезли мебель.
4. Для тех, кто смотрит на квартиру как на инвестицию.
Комплексное развитие территории и обновление всего микрорайона, замена коммуникаций, рост качества среды - факторы, которые в перспективе поддерживают привлекательность такого жилья.
Как стать соседом по «Траектории»
Сегодня в ЖК «Траектория» доступны к покупке квартиры разных планировок - от компактных одно- до более просторных трёхкомнатных вариантов. Застройщик работает напрямую, предлагает разные форматы оплаты, в том числе с привлечением ипотечного кредитования - подробные условия можно уточнить у менеджеров.
Если вы:
задумываетесь о переезде из старого фонда;
ищете квартиру с отделкой в районе с уже сложившейся инфраструктурой;
хотите сохранить привычный Тракторный, но в новом качестве -
имеет смысл посмотреть планировки и узнать об условиях покупки именно сейчас.
Уточнить наличие квартир, записаться на экскурсию по дому или консультацию можно:
- на официальном сайте ЖК «Траектория»: жктраектория.рф и по телефону офиса продаж: +7 (4742) 203-037;
- в сообществах проекта в соцсетях – ссылки есть на сайте.
Материал подготовлен при содействии застройщика.
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Условия, характеристики проекта, сроки строительства, стоимость и доступность квартир, а также параметры ипотечных программ уточняйте на официальном сайте и в офисе продаж.
ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Реклама. ООО Специализированный застройщик «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ»