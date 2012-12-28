В России
37 минут назад
В Минтрансе предлагают штрафовать нарушителей по камерам
Минтранс России разработал законопроект, разрешающий автоматическое штрафование нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан.
Соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте» опубликованы на портале.
«Установление такой нормы станет эффективной мерой предотвращения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», — заявили в Минтрансе.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре.
В Центре биометрических технологий опровергли техническую возможность использования Единой биометрической системы для автоматического штрафования. Минцифры также уточнило, что законопроект пока не поступал на согласование в ведомство.
Статистика показывает, что за 2024 год на железнодорожных путях погибло 1.1 тысяч человек, а за семь месяцев 2025 года — 580 человек (в том числе 40 детей) и свыше 280 пострадали. Законопроект предусматривает установку камер фотовидеофиксации в зонах повышенной опасности по аналогии с системой фиксации нарушений ПДД.
