В России
36
37 минут назад

В Минтрансе предлагают штрафовать нарушителей по камерам

Минтранс России разработал законопроект, разрешающий автоматическое штрафование нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан.

Штрафы за перебегание железнодорожных путей в неположенном месте будут начислять автоматически, по данным с камер видеонаблюдения, — пишет «Парламентская газета». Проект соответствующего закона разработал Минтранс при поддержке Минцифры, Минэкономразвития и МДВ России. Авторы предлагают создать систему, которая будет работать так же, как на автомобильном транспорте, только вместо госномеров использовать для идентификации нарушителей персональные данные.

Соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте» опубликованы на портале.

«Установление такой нормы станет эффективной мерой предотвращения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», — заявили в Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре.

В Центре биометрических технологий опровергли техническую возможность использования Единой биометрической системы для автоматического штрафования. Минцифры также уточнило, что законопроект пока не поступал на согласование в ведомство.

Статистика показывает, что за 2024 год на железнодорожных путях погибло 1.1 тысяч человек, а за семь месяцев 2025 года — 580 человек (в том числе 40 детей) и свыше 280 пострадали. Законопроект предусматривает установку камер фотовидеофиксации в зонах повышенной опасности по аналогии с системой фиксации нарушений ПДД.
железная дорога
штрафы
нарушения
