В Чувашии после атаки БПЛА эвакуировали жителей пострадавших домов
Благодаря действиям грамотным действиям экстренных служб жертв удалось избежать.
«Наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.
По его словам, пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.
«Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — отмечается в сообщении.
«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая вашу безопасность. Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома», — отметил Николаев.
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты, — об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 03:15.
