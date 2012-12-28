Все новости
В России
50
58 минут назад

В Чувашии после атаки БПЛА эвакуировали жителей пострадавших домов

Благодаря действиям грамотным действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что регион рано утром подвергся атаке беспилотников.

«Наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах», — написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале.

По его словам, пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — отмечается в сообщении.

«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая вашу безопасность. Жители, временно эвакуированные из пострадавших зданий, уже возвращаются в свои дома», — отметил Николаев.

Аэропорт Чебоксар приостановил полеты, — об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в 03:15.
Комментарии

