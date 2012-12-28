Все новости
В России
63
51 минуту назад

Компьютеры в России подорожают на 10% в начале 2026 года

В начале 2026 года розничная стоимость компьютерной техники может вырасти примерно на 10% по сравнению с началом IV квартала 2025 года, сообщили «Известиям» источник в одном из дистрибьюторов и менеджер одного из производителей ПК. Это связано с ростом закупочных цен на них. 

По словам собеседников «Известий», приобретенные по новым ценам партии товара уже направляются в Россию — до прилавков они доберутся после новогодних праздников. Предстоящее повышение цен примерно на 10% подтвердил и источник, близкий к одному из ритейлеров. Собеседники «Известий» сходятся в том, что рост закупочных цен стал следствием стремительного увеличения стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке. 

По подсчетам издания Commercial Times, c начала 2025 года по III квартал цены на эти чипы выросли более чем на 170% — это беспрецедентный скачок. Например, в сентябре Samsung подняла цены на ряд чипов памяти сразу на 60%. По данным PC Part Picker, цена на комплект модулей памяти DDR5, составлявшая в сентябре около $125, к началу ноября превышала $250. Такая динамика ведет к росту стоимости готовой электроники, признают вендоры. В частности, на прошлой неделе о предстоящем росте цен на гаджеты Xiaomi предупредил ее президент Лу Вейбинг. 

Подорожание на 10% будет после Нового года, подтвердил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

«В мире бум спроса на сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Для их работы нужно оборудование, например, серверы, оснащенные современной памятью. Ее производители увеличивают отгрузки таких чипов, а производство модулей предыдущих поколений, которое используется в ПК и ноутбуках и которые стоят дороже, сокращается», — рассказал эксперт. 
Отсюда их дефицит и стремительный рост стоимости. 

